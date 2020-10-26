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26.10.2020 - 23:57 |

İçişleri Bakanlığı'ndan 29 Ekim açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Çataklı yaptığı açıklamada, "29 Ekim kutlanacak! Hem de coşkuyla" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 29 Ekim açıklaması

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İçişleri Bakanlığından 29 Ekim açıklaması

Hatay Valisi Rahmi Doğan İskenderun’daki patlamaya ilişkin açıklama yaptıHatay Valisi Rahmi Doğan, Amanoslar'ın teröristlerden arındırıldığını söyledi. Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla ilgili İskenderun ilçesinde açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Amanoslar'da sıkışan son teröristlerin bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.
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