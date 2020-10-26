26.10.2020 - 23:57 |
İçişleri Bakanlığı'ndan 29 Ekim açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Çataklı yaptığı açıklamada, "29 Ekim kutlanacak! Hem de coşkuyla" dedi.
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Hatay Valisi Rahmi Doğan İskenderun’daki patlamaya ilişkin açıklama yaptıHatay Valisi Rahmi Doğan, Amanoslar'ın teröristlerden arındırıldığını söyledi. Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla ilgili İskenderun ilçesinde açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Amanoslar'da sıkışan son teröristlerin bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.