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27.03.2020 - 22:12 | | AA

İçişleri Bakanlığı'ndan sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, sahte sosyal medya hesapları, internet siteleri, e-posta ve kısa mesajlar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları için vatandaşları, hazırladığı kamu spotlarıyla bilgilendiriyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı

Bakanlık, siber suçlarla mücadele kapsamında, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyarmak amacıyla proje başlattı. Hazırlanan ve ünlü isimlerin de rol aldığı kamu spotları, Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı.

Bugün yayınlanan kamu spotunda, kızı muayene edilen bir kadının, kocasına "Hani tanımadığımız kişilerden gelen mailleri dikkatli açmamız gerekirdi." ifadesini kullanması üzerine, eşi "Ben basit bir reklam zannetim. Böyle olacağını bilmiyordum ki." karşılığını veriyor.

Bunun üzerine oyuncu Tamer Karadağlı'nın seslendirmesini yaptığı doktor, "Bilgi güvenliği vücudumuzun bağışıklık sistemi gibidir. Küçük bir güvenlik açıklığı daha büyük zararlara yol açabilir." uyarısında bulunuyor.

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