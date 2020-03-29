İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge: Havayolu seyahati için kurul izni

Buna göre, havayolu ile yolculuk yapanlar, “Seyahat İzin Belgesi” olmadan seyahat edemeyecek. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “koronavirüs tedbirleri” kapsamında uçak ve otobüs seferleri ile ilgili yeni bir genelge gönderdi. Salgının yayılmasının engellenmesinde en etkili yolun, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak, sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlanması olduğuna dikkat çekilen genelgede ,aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimini artırdığı bu da toplum sağlığı ve kamu düzenini ciddi şekilde bozulmasına sebep olduğu belirtildi.



Belge şart



Genelgeye göre, havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29 Mart Pazartesi (bu sabah) saat 06:00’dan itibaren “Seyahat İzin Belgesi” olmadan seyahat edemeyecek. Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek. Hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarınca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilecek. Hizmetine ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacak. Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, THY, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan “Seyahat İzin Kurulları” oluşturulacak. Oluşturulan kurullar belirtilen şartları uyan vatandaşlara “Seyahat İzin Belgesi” düzenlenmesine başlayacak. Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli sistem kurulacak. 199 Çağrı Merkezi ve İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar seyahat izin belgesi taleplerinin başvuru masalarından karşılanması için valiler ve kaymakamlar tarafından seyahat izin kurullarının sayısı ve personeli arttırılacak.



Mesajla bildirilecek



Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri; bireysel başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuruların sonuçları vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilecek.



Seyahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesi uçuşun gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilecek. l ANKARA Milliyet