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19.09.2020 - 09:08 | | AA

İçişleri duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 teröristin ikna çalışması sonucu Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütünde çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 3 terörist daha teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emiyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu, bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 157'ye yükseldiği kaydedildi.

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