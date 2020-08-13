MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İçişleri duyurdu! Teslim olan terörist sayısı 129'a yükseldi
ABONE OL
13.08.2020 - 17:07 | | DHA

İçişleri duyurdu! Teslim olan terörist sayısı 129'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı, emniyet ekiplerinin ikna çalışması sonucu 6 yıldır örgütün 'dağ kadrosu'nda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 teröristin Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri duyurdu! Teslim olan terörist sayısı 129'a yükseldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu 6 yıldır örgütün 'dağ kadrosu'nda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 terörist, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı, 129'a yükseldi.

Gaziantep'te camdan düşen kız hayatını kaybetti!Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Akdeniz'de deprem

Son dakika! Akdeniz'de deprem

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Son dakika... Ankara'da orman yangını

Son dakika... Ankara'da orman yangını

Sıradaki Haber