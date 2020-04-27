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27.04.2020 - 13:13 | | milliyet.com.tr

İçişleri'den son dakika paylaşımı! Son 42 günde...

Son dakika gelen bilgilere göre; İçişleri Bakanlığı, son 42 günde asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabının incelendiğini ve 402 şahsın yakalandığını duyurdu.

İçişleri'den son dakika paylaşımı! Son 42 günde...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan;

6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi,
855 şüpheli şahıs tespit edildi,
402 şahıs yakalandı

İçişleriden son dakika paylaşımı Son 42 günde...

Üzüm hasadında bulunan yeraltı şehrinin 2 girişi daha tespit edildiKayseri'nin İncesu ilçesinde, geçen yıl üzüm hasadı yapanlar tarafından bulunan 2 girişli yeraltı şehrinin, yapılan çalışma sonrası 2 ayrı girişi daha tespit edildi.
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