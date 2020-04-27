27.04.2020 - 13:13 | | milliyet.com.tr
İçişleri'den son dakika paylaşımı! Son 42 günde...
Son dakika gelen bilgilere göre; İçişleri Bakanlığı, son 42 günde asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabının incelendiğini ve 402 şahsın yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan;
6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi,
855 şüpheli şahıs tespit edildi,
402 şahıs yakalandı