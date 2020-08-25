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25.08.2020 - 16:54 |

İçişleri'nden son dakika Elif Sarı açıklaması

Sosyal medya hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif Sarı olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

İçişleri'nden son dakika Elif Sarı açıklaması

Sosyal medyadaki uygunsuz görüntülerine çocuğunu alet eden kişi Gaziantep'te yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Twitter'da "#elifsaritutuklansin" isimli etiket ile ilgili, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda söz konusu fotoğrafları paylaşan kişinin "@elif.antplii" rumuzlu İnstagram hesabının kullanıcısı olduğu belirlendi.

Hesabı kullananın Y.E. isimli bir erkek olduğunun belirlenmesi üzerine, bu kişi Gaziantep'te yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Bahsi geçen hesaptaki görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu oldukları ve yurt dışında yaşadıkları belirlenirken, konunun Türkiye ile bir bağlantısının bulunmadığı anlaşıldı.

Y.E'nin bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek Türkiye'de yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı tespit edildi.

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