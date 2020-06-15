‘İçmek için gelmek ‘Moda’ olmasın’

50 bin kişiden az kişi yaşamasına rağmen günlük ziyaretçi sayısı 2.5 milyonu bulan Moda’da yaşayanlar, Kovid-19 salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından zirveye çıkan kalabalığın semte büyük zarar verdiğini söyledi. Caferağa, Rasimpaşa ve Osmanağa muhtarlıklarından oluşan 3 mahallenin en büyüğü olan Caferağa Mahallesi Muhtarlığı yetkilileri sorunlarını Milliyet’e anlattı.

‘Gelmeyin demiyoruz’

Semtte 11 yıldır muhtarlık yapan Zeynep Ayman, Moda’nın özgürlük ve rahatlığın en rahat yaşanabildiği semt olmasından gurur duyduğunu belirterek, “Kimseye gelmeyin demeyiz. Ama Moda’da insanların yaşadığı, sabah erken kalkıp işe gitmeleri gerektiği, hasta ve çocukların uyuyabildiği en önemlisi yaşayanların da hak ve özgürlükleri olduğu unutuluyor” dedi. Metro sayesinde İstanbul’un en uzak semtlerinden gelenlerin gürültüye ve kalabalığa yol açtığını savunan Ayman, “Kontrolsüz kalabalık, arkalarında bıraktıkları çevre kirliliği, açık alanda içilen içkilerle tuvalet sorunu, çıkan kavgalarla artan asayiş ve güvenlik sorunu bu semtte yaşayanları yani bizleri tedirgin ediyor” dedi. Ayman, 10 yıl önce mahallede 34 bin kişinin yaşadığını semtin cazibesinin artmasıyla şimdilerde yerleşik nüfusun 24 bine kadar düştüğünü belirtti.

‘Sanata yolcu taşısın’

Moda’da 20’den fazla tiyatro bulunduğuna dikkat çeken opera sanatçısı ve yazar Anais Martin, “Yolda karşılaştıklarımız bize ‘Sahile nasıl ineriz’ diye soruyor. Moda, çok kültürlülüğün ve farklı toplulukların birlikte yaşayabildiğinin kanıtıdır. Nostaljik tramvay insanları kültüre ve sanata da taşımalıdır. Moda’nın tramvaydan inenlerin sadece içki içmek için sokaklara ve sahile akın ettiği bir semte dönüşmesini istemiyoruz” dedi. Moda İhtiyar Heyeti Üyesi Mehmet Bozkurt ise 3 km uzanan sahil şeridi asker eğlenceleri, gelin damat konvoylarına mekân olduğunu belirterek “Kilometrelerce uzakta oturanların özgürlüklerini yaşayabilen bir yer olarak ortaya çıkan Moda’nın alternatifleri oluşturulmalı. Barış Manço gibi bir ismin müzesi olduğu bile unutuldu” dedi. Müzisyen Mustafa Kemal Çokşen de “Son yıllarda cazibesi artan semt, koronovirüs yasaklarında içkili mekânların kapanmasıyla açık hava meyhanesine dönüştü. Yasakların bitmesiyle ise insan akını yaşanıyor” diye konuştu.