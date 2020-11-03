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03.11.2020 - 16:14 | | DHA

İdare Mahkemesi Hakimi Kaplan, eşini teşhise geldi

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı enkazından cansız bedeni çıkarılan kadının eşi, olup olmadığının teşhisi için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte hastane morguna geldi.

İdare Mahkemesi Hakimi Kaplan, eşini teşhise geldi

Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı’ndan çıkarılan ve eşi Kadriye Kaplan’a ait olduğu tahmin edilen cenazeyi teşhis için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte Ege Üniversitesi Hastanesi’ne geldi. Morga giren Kaplan'ın cenazeyi teşhis edemediği öğrenildi. Kaplan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kadının kimliği, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Mehmet Kaplan’ın eşinin yanı sıra oğlu Gökdeniz Kaplan da enkaz altında bulunuyor. 

İdare Mahkemesi Hakimi Kaplan, eşini teşhise geldi

İdare Mahkemesi Hakimi Kaplan, eşini teşhise geldi

Rıza Bey Apartmanı'ndan görüntülü konuşmayla son anda kurtuldular!İzmir’de meydana gelen deprem sırasında Rıza Bey Apartmanı’nda bulunan diş hekimine gelen iki kardeş, yıkılan binadan son anda çıktı. Olcay ve Neslihan Maşa kardeşler, “Depremin merkez üssü Seferihisar’da oturan kardeşimiz ile görüntülü konuşurken bize deprem olduğunu haber verdi. O sırada Bayraklı’da henüz sallantı yoktu. Depremden 2 saniye ile görüntülü konuşma sayesinde kurtulduk” dedi.
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