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20.03.2020 - 12:15 | | AA - İHA

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Onbaşı Ramazan Nayir için bugün saat 11.00’de Yukarı Tekke mevkisinde bulunan Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hazma Yerlikaya, askeri erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesi şehitliğe gelenlere korona virüs tedbirleri kapsamında maske dağıtıldı. Şehidin naaşı, Polis Şehitliği önünde top arabasına konularak Garnizon Şehitliği'ne taşındı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede şehidin babası Hüseyin Nayir metaneti ve dik duruşu ile dikkat çekti. Kılınan cenaze namazının ardından şehit toprağa verildi. Anne Fadime Nayir, toprağa verilmeden önce oğlunun tabutuna son kez dokundu.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı

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