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31.03.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

İdlib şehitleri için özel hazırlanan ‘peç’ taktılar

F-16 pilotları, 27 Şubat’ta İdlib’de verilen 34 şehidin anısına, 65. Mekanize Piyade Tugayı için hazırlanan özel armayı üniformalarına taktı.

İdlib şehitleri için özel hazırlanan ‘peç’ taktılar
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Şehitler için özel bir peç (patch) tasarlayan Ömer Erkmen, tugayın tank taburu için hazırladığı armanın görüntülerini, sosyal medya hesabı İnstagram’dan paylaştı. Görüntü de tank taburu için hazırlanan özel armayı F-16 pilotunun taktığı görüldü.

Fotoğrafla birlikte Erkmen şu notu paylaştı: “27 Şubat gecesi 34 şehit veren 65’nci Mekanize Tugay’ımıza göklerdeki silah arkadaşlarından selam var! ‘O melun günde sizlerle birlikte bizim de ruhumuzun bir parçası bu dünyayı terk etti. Bir hafta uyku uyumadık. 3 uçak düşürüp, onlarca can aldık ama sizin saçınızın karşılığı olamaz. 27 Şubat artık bizim de ölüm yıl dönümümüz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Unutursak kanımız kurusun!”

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