İdlib’de cepheler hareketlendi

İdlib’in Kefr Nabel, El Gap ovası ve Serakib hattında, muhalif mevzilere yönelik topçu atışları yoğunlaştı. Karşılık veren muhalifler ise Kefr Nabel bölgesinin güneyindeki rejim mevzilerini vuruyor. Rejim, İdlib’in 7 kilometre güneyinde bulunan Mastuma kasabasındaki TSK gözlem noktaları çevresine top ve havan saldırısı düzenledi. Mehmetçik saldırıya anında karşılık vererek, rejim cephelerini ateş altına aldı. Rejimin Serakib hattındaki mevzileri de hedef alındı. Son günlerde Serakib bölgesine rejimin yaptığı yoğun sevkiyat sonrası TSK’nın konuşlandığı noktalara yönelik top atışları yapılıyordu. TSK’nın etkili karşı saldırısı ile rejim cephelerinden atışlar kesildi.

Semerkant Tümeni

Bu arada rejim güçleri, İdlib’in güney kırsalındaki muhalif mevzilere yönelik roket saldırılarına dün yeniden başladı. Muhaliflerin karşılık vermesi üzerine İdlib’in güneyinde çatışmalar gün boyu sürdü. Muhalif grupların faaliyet gösterdiği bölge üzerinde uçuş yapan bir Rus keşif uçağının ise Lazkiye kırsalında düştüğü belirtiliyor.

TSK, bölgede kapsamlı önlemler alırken, rejimin harekete geçeceği olası noktalara yeni takviye güçler sevk edildi. Muhalif gruplar da muhtemel büyük saldırıya karşı tatbikatlarla güçlerini eğitimden geçirdi. Bölgedeki muhalif silahlı grupların ortak askeri gücü Semerkant Tümeni Halep ve İdlib bölgesindeki cephelere konuşlandı. Halep’in kuzeyinde faaliyet gösteren Hamza Tümeni’ne bağlı askeri birlikler ise İdlib’deki çatışma bölgelerine sevk edildi. Ağır silah eşliğinde bölgeye ulaşan Hamza Tümeni’ne bağlı yüzlerce muhalif, dün Cebel el Zaviye’nin yanısıra bölgedeki hareketli cephelere konuşlandı. Rejim, saldırılarla muhaliflerin dikkatini çatışmalara çekerken bölgedeki cephelerine yoğun biçimde ağır silah ve asker sevk ediyor. Son iki gün içinde İdlib ve çevresine, özellikle Cebel el Zaviye ile Serakib ilçeleri çevresindeki cephelere ağır silah eşliğinde yüzlerce silahlı güç konuşlandırdı. Bölgedeki kaynaklar, rejimin Rusya’nın desteği ile İdlib ve Halep kentlerindeki “Gerginliği Azaltma Bölgesi”nin büyük bölümünü ele geçirmeye hazırlandığını ileri sürdü.

ABD yine engelledi

Bu arada Suriye’nin doğusunu kontrol eden ABD askerleri, Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı kentinden gelip petrol bölgesi Rimelan’a girmek isteyen Rus askeri polis konvoyunu engelledi.