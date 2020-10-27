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27.10.2020 - 12:23 | | DHA

İETT otobüsünde mastürbasyon rezaleti! Şüpheli adliyeye sevk edildi

İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yapan şüpheli M.R.Ö. gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İETT otobüsünde mastürbasyon rezaleti! Şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan M.R.Ö. isimli kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı.

Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti. İğrenç görüntüler üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan M.R.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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