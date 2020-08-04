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04.08.2020 - 11:19 | | DHA

İETT otobüsünde sosyal mesafe kalmadı

İstanbul, Kadıköy-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsü tıka basa dolunca sosyal mesafe kalmadı.

İETT otobüsünde sosyal mesafe kalmadı

Bayram boyunca İETT otobüsleri ücretsiz sefer yaptı. Bayram ziyaretine ve İstanbul'da dolaşmaya çıkanlar otobüsleri tıka basa doldurdu.

Kadıköy-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsünde de dün akşam benzer görüntüler vardı. Otobüs kapasitesinin çok üstünde yolcu aldı. Yolcular sırt sırta yolculuk yaptı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı yolculuk, otobüstekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

Bu mağaranın giriş yeri Eskişehir, çıkış yeri Bolu!Eskişehir ile Bolu sınırında bulunan 450 metre uzunluğundaki Düden Mağarası’nın bir ucu Eskişehir’e diğer ucu Bolu’ya çıkıyor.
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