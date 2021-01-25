İETT şoförlerine yapılan saldırılar protesto edildi!

ARKADAŞLARIMIZA SALDIRILARIN KAZALARA SEBEBİYET VERMESİNDEN KORKMAKTAYIZ

Hizmet-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu İETT Şube Başkanı Ahmet Günce yaptığı açıklamada “Yaklaşık 15 milyon insanı bizler taşıyoruz. Neredeyse bir şehri alıp farklı bir yere götürüyoruz. Arkadaşlarımıza yapılan taciz ve darp olaylarını kınıyoruz’’ dedi.

Hizmet-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu İETT Şube Başkan Yardımcısı Abdülkadir Ayhan da şunları söyledi:

"Emek ve ekmek mücadelesinde salgın şartlarında bile fedakarca çalışan üyemiz Durgun’a yönelik alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu arada faillerin yakalanıp adalete teslim edildikleri bilgisini de almış bulunuyoruz. Bu vesileyle İETT şoförlerine yönelik zaman zaman vuku bulunan şiddet olaylarının son bulmasını istiyoruz. İşi ve derdi insanları evine ve işine güvenli bir şekilde ulaştırmak olan şoför arkadaşlarımızın İstanbul trafiğinin yoğun ve stresli ortamı içerisinde bir de şiddete maruz kalmaları bizleri derinden üzmektedir. Direksiyon başındaki şoför arkadaşlarımıza yönelik kötü muamele ve saldırıların kazalara sebebiyet vererek büyük facialara sebep olmasından korkmaktayız. Görev başındaki şoförlere yönelik saldırılar şoför arkadaşımız ile birlikte araç içerisindeki yolcuların da canını tehlikeye atmaktadır. Seyir halindeki bir aracın şoförüne tacizde bulunmayı, aracın önünün kesilerek şoför arkadaşımızın darp edilmesinin nedenini anlamak mümkün değildir. Hiçbir İETT şoförü ne ufak bir çirkin sözü ne de şiddeti hak etmemektedir. Aksine her biri fedakarca çalışmalarından dolayı teşekküre layıktır. İstanbullulara hizmet etmek için gece gündüz soğuk sıcak demeden bir de pandemi koşullarında hayatlarını tehlikeye atarak çalışan emekçilere saldırmak vahşiliktir, insanlık dışıdır. Unutulmamalıdır ki sözlü tacize uğrayan darp edilen İETT şoförleri bizleri işimize, evimize götürmesi için canımızı emanet ettiğiniz insanlardır.’’