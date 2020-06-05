İfadesi ortaya çıktı! 24 yaşındaki Zeynep'i vahşiçe öldürmüştü

İfadesinde Zeynep Şenpınar ile 2- 3 yıl önce tanıştıklarını Selim Ahmet Kemaloğlu, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldum. Zeynep ile yaklaşık 2- 3 yıl önce çalıştığım kafede tanışmıştım. Yaklaşık 1 yıldır da aramızda duygusal arkadaşlık vardı. Yaklaşık 5 ay kadar önce olayın olduğu eve birlikte taşınmaya karar verdik ve bu evde birlikte yaşamaya başladık. Zeynep ile son zamanlarda aramız iyi değildi. Son dönemde psikolojik ilaç kullanıyordum. Sürekli olarak üzerimde şüphecilik hali vardı. Tüm arkadaşlarımdan ve çevremden şüpheleniyordum. Birilerinin bana zarar vereceğini düşünüyordum" dediği öğrenildi.

'ZEYNEP SÜREKLİ BENİ ŞÜPHELENDİREN HAREKETLER YAPIYORDU'

Zeynep Şenpınar'ı öldürdüğü geceyi anlatan Kemaloğlu ifadesinde, şunları söyledi:

"Olay gecesi de birlikteydik. Zeynep sürekli beni şüphelendiren hareketler yapıyordu. Göndermeli şarkılar açıyordu. Olay gecesi de birlikteydik. 00:00'a kadar ders çalıştı. KPSS'ye hazırlanıyordu. Sonra gece 03:00'e kadar temizlik yapmaya başladı ve sanki eve birileri gelecek gibi konuştu. Ben de birilerinin gelip bana zarar vereceğini düşündüm. Bunun üzerine kapıyı kilitledim. Sürekli kapıya yöneldiği için korktum. Tek hatırladığım elimde bıçak olduğuydu. Daha sonra da ambulansın geldiğini hatırlıyorum."

'YİNE KAFAMDA KURDUKLARIM YÜZÜNDEN ŞİDDET UYGULADIM'

Selim Ahmet Kemaloğlu, Zeynep Şenpınar'a daha önce de şiddet uyguladığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Kemaloğlu ifadesinde, "Geçtiğimiz Ocak ayında Zeynep ile yine kafamda kurduklarımdan dolayı tartışmıştık ve şiddet uygulamıştım. Bu olay sonrası Zeynep, F.K. diye bir arkadaşın vasıtasıyla gelip benimle barıştı ve şikayetinden vazgeçti" dedi.