MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı yassı kadayıf
ABONE OL
13.05.2020 - 11:35 | | AA

İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı yassı kadayıf

Malatya'da, hamurun pişirilmesinin ardından kızartılıp şerbete batırılarak hazırlanan yassı kadayıf, iftar sofralarının vazgeçilmezi arasında bulunuyor.

İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı yassı kadayıf
İftarın vazgeçilmezi yassı kadayıf için talep yüzde 90 arttı!
İftarın vazgeçilmezi yassı kadayıf için talep yüzde 90 arttı!
İftarın vazgeçilmezi yassı kadayıf için talep yüzde 90 arttı!
Haberin Tüm Fotoğrafları

İçerisine tercihe göre ceviz, fındık, fıstık, kaymak gibi ürünler de  konulan tatlı ramazanda da yoğun talep görüyor.

 Kente gelenlerin tercih ettikleri tatların başında gelen yassı  kadayıf, un, maya ve yumurtanın yaklaşık 20 dakikalık lezzet yolculuğunun  ardından damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Yılın her günü satılan ve yöre halkı tarafından tercih edilen yassı  kadayıf, ev sahipleri ve konukları için baklavaya alternatif de oluşturuyor.

Yassı kadayıf imalathanesi işleten Mehmet Emin Doğan yaptığı açıklamada, babası ve amcalarından öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Doğan, yassı kadayıfın hamuru için 3 çeşit un ve maya kullandıklarını  belirterek, "Yassı kadayıf, ramazan ayının olmazsa olmazıdır. Hemen hemen her gün  alıp iftar için evine götüren müşterilerimiz var. Malatya'da ramazan ayı denilince akla yassı kadayıf gelir. Malatya için bir kültürdür. Başka şehirlerde  de belki yapılabilir ama Malatya'nın yerini tutamaz. Dışarıdan Malatya'ya  gelenler gelir, yassı kadayıfını alır öyle gider." ifadelerini kullandı.

"TALEP YÜZDE 90 ARTTI" 

Yassı kadayıf ustası Ramazan Boğa ise yassı kadayıfın kentte yoğun olarak tüketildiğini belirtti.

Ramazan ayının gelmesiyle halkın tatlıya daha çok talep gösterdiğini  aktaran Boğa, "Malatya'ya özgü bir tatlıdır. Son zamanlarda yassı kadayıfı  çeşitlendirmeye de başladık. Cevizli, fıstıklı, kaymaklı, sütlü ve aromalı  yapıyoruz. Hafif olduğu için ilgi de çok yoğun, vatandaşlar gayet memnun. Ramazan  ayında talep yüzde 90 arttı." diye konuştu.

Boğa, iş yerlerinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri  kapsamında gerekli tedbirleri aldıklarını da ifade etti.

Müşterileri dükkana girmeden önce kolonyayla karşıladıklarını belirten  Boğa, "Hijyene de dikkat ediyoruz. Corona virüs önlemleri kapsamında girişte  müşterilere kolonya veriyoruz. Yoğunluğu önlemek için içeriye sırayla alıyoruz.  Elemanlarımız maske ve yüz siperliği takıyor." diye konuştu.

 

 

İstanbul Sultangazi'deki fuhuş baskınında 6 kişi gözaltına alındı!İstanbul Sultangazi'de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu 3 kadınla birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapmak iddiasıyla evde bulunanlardan biri "Ben tamirciyim. Televizyonu tamir etmeye geldim" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Berberler ve kuaförler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Güzellik salonu çalışma saatleri...

Berberler ve kuaförler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Güzellik salonu çalışma saatleri...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt

Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt

Sıradaki Haber