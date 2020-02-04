‘İftihar günümüz’

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım adına, çocukları tarafından Tuzla’da yaptırılan Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu törenle açıldı. Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bugüne kadar birçok projede yer alsa da kendisini en çok duygulandıran projenin bu okul olduğunu belirterek, “Bugün Yıldırım ailesi olarak, bizim iftihar günümüz” dedi. Yıldırım, kızı konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.

Son Başbakan ve TBMM’nin 28. Başkanı Binali Yıldırım adına çocukları tarafından Tuzla’da yaptırılan ilkokul ve anaokulu için dün resmi açılış töreni düzenlendi.

Erdoğan’dan mesaj

Törene Binali Yıldırım ve Semiha Yıldırım’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yıldırım’ın çocukları Büşra Köylübay, Bülent Yıldırım ve Erkam Yıldırım’ın ev sahipliği yaptığı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telgrafı okundu. Telgrafta Cumhurbaşkanının, “Değerli yol arkadaşım, kıymetli dostum Binali Yıldırım’ın adını yaşatacak okul için sizleri tebrik ediyorum” ifadeleri yer aldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yıldırım’ın hayırseverliğine dikkat çekerek, “Binali Yıldırım aslında sembol bir isim. Mega projeler denilince akla en önce gelen isimlerden biridir. Eğitime olan duyarlılığı ve bunu toplumla paylaşıyor olması çok önemli. Tam bu noktada Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz’ın sözlerini hatırlatmak isterim: ‘Vefa denilince Binali Yıldırım, tevazu denilince Binali Yıldırım, fedakârlık denilince Binali Yıldırım’. Buna devlet adamlığı denilince ve eğitim denilince Binali Yıldırım’ın eklenmesi gerekiyor” dedi.

‘Hayırseverlere çağrı’

Açılışta konuşan Binali Yıldırım da, şunları söyledi: “Bugün Yıldırım ailesi olarak, bizim mutlu günümüz, iftihar günümüz. Böyle güzel bir eserin Milli Eğitim camiasına kazandırılmış olması bizim için ayrı bir mutluluk. Bu imkanlara sahip böyle bir eserin yavrularımız için yapılmış olmasına; bunda da evlatlarımızın katkısının olmasından çok memnun oldum. Türkiyemiz için geçen 17 yılda çok büyük işler yaptık. Dünyanın 10 büyük mega projesinden 7’sini gerçekleştiren bir ülkeyiz. Ama şunu samimiyetle söylemek istiyorum ki; şimdiye beni en çok duygulandıran bu proje oldu.

Bu okul, geleceğimizin teminatı yavrularımızın en iyi şekilde hayata hazırlanması için sıcak bir yuva olacak. Ben buradan hayırseverleri İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Adana gibi illerimizde okul yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

‘Akıllı teknoloji ile donatıldı’





Törende kardeşleri adına konuşan Yıldırım’ın kızı Bahar Büşra Köylübay ise öğretmen bir annenin çocukları olmanın verdiği önemi bilerek yola çıktıklarını anlatarak, “Bizler doğru eğitim almış, güçlü Türkiye bilinci ile yetişmiş çocuklarız. Bu okullarda yetişen çocukların tıpkı Binali Yıldırım gibi ailesine ve ülkesine faydalı olmalarını hedefliyoruz. Okulu yaparken tamamen çağdaş eğitim araçları kullanıldı. Okul, akıllı bina teknolojisi ile donatıldı” dedi.

28 derslik bulunuyor

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti. Kurdelenin de kesilmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Binali Yıldırım ve Semiha Yıldırım ilk ders zilini çaldı. Törenin ardından sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Binali Yıldırım, akıllı tahtayı kullanarak, bazı öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okulda 4’ü anaokulu 24’ü ise ilkokul öğrencileri için 28 derslik bulunurken, 300 kişilik yemekhane, 300 metre kapalı sor salonu, 170 metre kare beden eğitimi salonu yer alıyor. Okulda ayrıca öğrenciler bilgisayar, mekanik, elektronik ve kontrol alanlarında eğitimi teknoloji sınıfında görecek.