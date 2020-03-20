Ignaz Semmelweis kimdir? Antiseptik prosedürlerin öncüsü Semmelwies Google'da doodle oldu

Google, Ignaz Semmelweis ile el yıkama videosu hazırladı. Corona virüsün dünyayı etkisi altına almasının ardından uzmanlar tarafından yapılan en önemli açıklama ellerin dışarı ile temas etmesinin ardından elleri sabun veya su ile yıkamak olduğu Corona virüsünden korunmanın en önemli yöntemlerinden birinin bu olduğu duyurulmuştu. Google tarafından yayımlanan doodle ile Ignaz Semmelweis üzerinden bir kez daha el yıkama olayına dikkat çekilmek istendi. Peki Ignaz Semmelweis kimdir?

IGNAZ SEMMELWEİS KİMDİR?

Ignaz Philipp Semmelweis (doğum adı: Ignác Fülöp Semmelweis; 1 Temmuz 1818 – 13 Ağustos 1865) Alman asıllı Macar hekim. Antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinir. "Annelerin kurtarıcısı" lakabıyla tanınan Semmelweis lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerindeki el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir.

Lohusalık ateşi 19. yüzyıl ortalarında hastanelerde yaygındı ve %10 - %35 oranları arasında ölümcül idi. Semmelweis 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi'nde kalsiyum hipoklorit içeren antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını önermiş ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltmayı başarmıştır. Bulgularını derlediği Lohusa Ateşinin Kavramı, Etyolojisi ve Profilaksisi isminde bir kitap yayınlamıştır.