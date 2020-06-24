İğrenç iddia! Öz amcası tarafından istismara uğradı

İstanbul’da yaşayan serabral palsi (beyin felci) hastası 14 yaşındaki yüzde 92 engelli Z.D. iddiaya göre; öz amcası Ö.D.’nin (23) cinsel istismarına uğradı. İstismarı, minik kızın okulundaki rehber öğretmen fark edince olay yargıya taşındı. Geçtiğimiz şubat ayında görülen ilk duruşmada ise Ö.D., delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yarın görülecek ikinci duruşma öncesi anne Yıldız T., adalet talebini Milliyet’e anlattı:

“İlk duruşmamız şubatta görüldü. Pedagog ve rehber öğretmenin ifadesine başvuruldu. Savcılık da cezalandırılmasını istedi, pedagog da bu yönde ifade verdi. Ancak Ö.D. delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Benim kızımın psikolojisi alt üst olmuş durumda, ‘Anne ben utanıyorum ölmek istiyorum’ diyor. Bu adam tutuklansın, adalet yerini bulsun. Elini kolunu sallayarak gezmesine dayanamıyorum.”