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29.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İHA’lar buldu Fırtına vurdu

Suriye’nin Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG’li terörist, İHA ile tespit edildi, Fırtına Obüsleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İHA’lar buldu Fırtına vurdu

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi” denildi. Operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı. Mushayrifah bölgesinde insansız hava araçlarıyla yapılan keşif gözetleme faaliyeti sırasında sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist grubu belirlendi. Bunun üzerine hemen harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilk olarak bölgeye top atışları gerçekleştirdi. Yerli üretim Fırtına obüsleri ile yapılan “nokta atışlarını” obüsler takip etti. Sonrasında bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Yapılan operasyonun ardından 20 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

MSB’den yapılan bir başka açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen 8 PKK’lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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