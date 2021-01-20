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20.01.2021 - 13:28 | | İHA

İhbar harekete geçirdi! Baba-kız ve yeğen yakalandı

Samsun'da 12 kilo 350 gram esrarla yakalanan baba, kızı ve yeğeni narkotik polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

İhbar harekete geçirdi! Baba-kız ve yeğen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan Y.S.(41) ile kızı Ö.S.(20) ve yeğeni V.S.(35) adlı kadınların Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi ve İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 12 kilo 350 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili baba Y.S., kızı Ö.S. ve yeğeni V.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan baba, kızı ve yeğeni bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

 

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