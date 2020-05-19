İhbar üzerine gitti! Kaza yapanın kardeşi olduğunu görünce...

Osmaniye Mahallesi Çevre Yolu su deposu mevkisinde ilerleyen Enes Ö. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü, ters devrilerek duran otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekibinde görevli Elmas Sarı, kardeşinin kaza yaptığını görünce gözyaşlarını tutamadı.
Otomobil sürücüsü Enes Ö, tedbir amaçlı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En Güzel cevap bu eser"Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene videokonferans ile bağlandı. 1. türbin devreye alınma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında, "Kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere verdiğimiz en güzel cevap bu muhteşem eserdir." dedi.