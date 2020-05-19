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19.05.2020 - 18:33 | | DHA

İhbar üzerine gitti! Kaza yapanın kardeşi olduğunu görünce...

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kaza ihbarına giden sağlık personeli, kardeşinin kaza yaptığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Osmaniye Mahallesi Çevre Yolu su deposu mevkisinde ilerleyen Enes Ö. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü, ters devrilerek duran otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gitti Kaza yapanın kardeşi olduğunu görünce...



Bölgeye gelen sağlık ekibinde görevli Elmas Sarı, kardeşinin kaza yaptığını görünce gözyaşlarını tutamadı.

Otomobil sürücüsü Enes Ö, tedbir amaçlı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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