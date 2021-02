İhh Nedir? İhh'nin Açılımı Ne Anlama Gelir, Başlıca Görevleri Nelerdir?

İHH, İnsan Hak ve Hürriyetleri kurumunun kısaltmasıdır.



İHH Nedir?



Toplumsal olarak hizmet veren bazı kurumlar bulunuyor. Bu kurumların kendi başına hepsinin arklı bir görevi vardır. Bazı kurumlar gönüllüler tarafından kurularak, vakıf görevini üstleniyor. İHH'de bu kurumlardan sadece biridir. İHH gönüllüler tarafından kurulan ve hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur. Tüm dünyada ayırım yapmadan herkese yardım sağlayan kurumlardan bir tanesidir. Kurumun verdiği hizmetler, yardıma muhtaç insanların daha iyi şartlarda yaşaması adına yapılıyor. İnsanlar arasında ayrım yapmadan her konuda gerekli olan yardımı yapan bir kurumdur.



İHH'nin açılımı İnsan Hak Ve Hürriyetleri olarak biliniyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki insanların zor durumda olması ve yardıma muhtaç olması durumunda İHH devreye girer. Irk, dil ve din ayrımı yapmadan yardım eli uzatan sivil toplum kuruluşları arasında yer alır. İnsanlar İHH'nin yaptığı işlerle alakalı birçok bilgi araştırması yapıyor.



İHH'nin Açılımı Ne anlama Gelir? Başlıca Görevleri Nelerdir?



İHH olarak bilinen İnsan Hak ve Hürriyetleri kurumu, yardıma muhtaç olan insanlara yardım eden bir kurumdur. Acil yardım veya kış yardımı gibi yardımları sağlayan bir kurumdur. Bu kurum 1992 yılında kurularak faaliyet göstermeye başlamıştır. 1995 yılında kurumsallaşarak, sivil toplum kuruluşu olarak hizmet veriyor. Yardım konusunda tüm imkanlarını kullanarak, her insana yardım eli uzatıyor. Yaptıkları hizmetlerle her ülke tarafından tanınan ve bilinen bir kurumdur. Kurumun sağladığı birçok olanak bulunur.