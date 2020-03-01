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01.03.2020 - 10:17 | | DHA

İhtara uymadılar, minibüs şarampole devrildi!

Hatay’da, sürücüsünün, polisin 'dur' ihtarına uymadığı minibüs, kovalamaca sırasında şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan yabancı uyruklu 32 kişiden 4’ü yaralandı.

İhtara uymadılar, minibüs şarampole devrildi!

Samandağ'dan merkez Antakya ilçesine gelen 52 HL 829 plakalı minibüse polis ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, hızını artırarak yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Minibüs, Saraykent Mahallesi Doktorlar Sitesi önüne geldiğinde şarampole yuvarlandı. Minibüste, aralarında çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 32 kişiden 4'ü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

 

 

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