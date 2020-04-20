İhtiyar eş anlamlısı nedir? İhtiyar kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

Eş anlamlı kelimeler aynı anlamları barındırmaktadır. İhtiyar kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlı kelimesi ise yaşlı kelimesidir.

İhtiyar Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı olan fakat yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olankelimelerdir. Bu kelimeler aynı anlamı barındırdıkları için cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilirler. İhtiyar kelimesinin birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler yaşlı, karı, koca, moruk, pir, seçme, kocamış, erkinlik ve özerklik kelimeleridir.

İhtiyar Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

İhtiyar kelimesinin anlamını ve eş anlamlarını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. İhtiyar kelimesinin anlamı ise genç olmayan, yaşça ilerlemiş canlılar anlamına gelmektedir. İhtiyar kelimesinin birkaç farklı eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler yaşlı, karı, koca, moruk, pir, seçme, kocamış, erkinlik ve özerklik kelimeleridir. Cümle içerisinde ihtiyar kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için yaşlı kelimesi de kullanılabilir.