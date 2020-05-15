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15.05.2020 - 22:03 | | DHA

İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! 11 yaralı var...

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, tarım işçisi iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! 11 yaralı var...

Olay, öğle saaterinde Zaimgeçidi köyü yakınlarındaki konaklama alanında meydana geldi. Şanlıurfa'dan, şeker pancarı ekili alanlarda çalışmak için gelen iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akdağmadeni, Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken 5 av tüfeği, 1 tabanca çok sayıda mermi ele geçirildi. 

Soruşturma başlatan jandarma, bölgede güvenlik tedbirleri aldı.

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