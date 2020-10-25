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25.10.2020 - 00:54 | | İHA

İki aile birbirine girdi! Yaralılar var

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olayın haber alınmasından sonra Musabeyli ve Kilis İl Merkezinden jandarma, jandarma özel hareket birlikleri köye giderek kavga eden aileleri ayırdı.

Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastaneye geldiğini duyan yakınları hastaneye gelince polis geniş güvenlik önlemi alarak, ailelerin birbirine yaklaştırmadı.

Jandarma Yedigöz köyüne giriş çıkışları kapattı. Köyde geniş güvenlik önleminin alındığı öğrenildi.

İki aile birbirine girdi Yaralılar var

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