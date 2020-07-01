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01.07.2020 - 01:50 | | İHA

İki aile resmen çatıştı: Çok sayıda yaralı var

Hatay'ın Antakya ilçesinde çocukların kendi arasındaki bisiklet kavgasına aileler karıştı kavga silahlı çatışmaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, Antakya İlçesi Altınçay mahallesinde yaşayan 2 ailelinin çocukları gün içerisinde bisiklete binme kavgası etti. Çocuklar arasında çıkan kavgaya önce kadın müdahil sonra akşam ise erkekler karıştı. Çocukların aileleri önce tartıştı, tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

İki aile resmen çatıştı: Çok sayıda yaralı var

İki ailede silahlarla birbirine ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine olayı bildirmesi üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Polisin gelmesi üzerine iki aileden 7 kişi gözaltına alındı. Silahlı kavgada ölen ve yaralananın olmadığı öğrenildi.

Raylara giren kişi elektrik akımına kapıldıİstanbul Kadıköy Marmaray Ayrılıkçeşme Tren İstasyonu'nda raylara giren bir kişiyi elektrik çarptı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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