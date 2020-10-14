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14.10.2020 - 06:40 | | DHA

Ä°ki bariyer arasÄ±na fÄ±rlayan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, D-100 Karayolunda motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ iki bariyer arasÄ±na fÄ±rladÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Ä°ki bariyer arasÄ±na fÄ±rlayan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Kaza KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, D-100 karayolu Edirne istikametinde gece saat 03.00 sÄ±rlarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, 34 RC 9824 plakalÄ± motosikleti kullanan Umut YeÅŸilmenderes, seyir halindeyken KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece mevkiine geldiÄŸi esnada henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n hakimiyeti kaybettiÄŸi motosiklet yol kenarÄ±ndaki bariyerlere Ã§arptÄ±.

Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Umut YeÅŸilmenderes yolu ayÄ±ran iki bariyer arasÄ±na fÄ±rlayarak yaralandÄ±. Yoldan geÃ§en sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler bir yandan yardÄ±ma koÅŸarken diÄŸer yandan da durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri bariyerlerin arasÄ±nda dÃ¼ÅŸen motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne ilk mÃ¼dahaleyi yaparak en yakÄ±n hastaneye kaldÄ±rdÄ±.

Ä°ki bariyer arasÄ±na fÄ±rlayan motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼

Kaza sonrasÄ± ÅŸans eseri Ã¶lÃ¼mden dÃ¶nen motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kaza sonrasÄ± motosiklet Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

Kaza ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

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