İki çocuğunu bıçakla rehin aldı! 'Eve gel, yakacağım'

İstanbul Esenyurt’ta Ferit Y. dün ayrı yaşadığı eşi ve çocuklarının oturduğu eve giderek iki çocuğunu bıçakla rehin almıştı. Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen polis Ferit Y.’yi saatlerce ikna etmeye çalıştı. Ancak bir türlü ikna olmayan Y., çocuklardan birini cama getirerek öldürmekle tehdit etti.

Ferit Y. camdan müzakereci polisler tarafından ikna edilmeye çalışılırken, kapıdan içeri giren özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın etkisiyle ağlayan çocuklar hastaneye götürülürken, baba ise gözaltına alındı.

“EVE GEL EVİ YAKACAĞIM”

Emniyete götürülen Y.’nin hakkında eşi tarafından uzaklaştırılma kararı olduğu ve eve gittiğinde eşini göremeyince 11 yaşındaki ikiz çocuklarını rehin aldığı öğrenildi. Polis gelmeden önce eşini arayan Ferit Y.’nin, “Eve gel. Evi yakacağım” dediği ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi. İfadesi alınan Y., “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.