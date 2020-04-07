İki günde 59 kişi! 10 Nisan'a kadar devam edecek

Türkiye'ye 24 Mart günü yurt dışından getirilenler, 14 günlük karantina süreleri için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi içindeki Hayreddin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.
Yurtta kalan yaklaşık 600 kişiden 29'unun 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 29 kişi evlerine gönderildi. Bazı vatandaşlar, kendi imkanları ile memleketlerine dönerken, bazıları da Bolu AFAD İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen otobüslerle Ankara, Konya, İzmir, Antalya, Denizli ve Aydın'a gönderildi. Dün aynı yurtta kalan 30 kişi evlerine gönderilmişti. Yurtta kalanların 10 Nisan'a kadar belirli aralıklarla yurttan çıkış yapacakları öğrenildi.
Maske satışı resmen yasak ama... Bugün İstanbul!Corona virüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında market, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün akşam yaptığı açıklamada para ile maske satışının kesinlikle yasak olduğunu belirterek, "Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız var. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız" diye konuştu ancak özellikle pazar alanlarında maske satışı bugün de devam ediyor.