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31.01.2020 - 11:44 | | İHA

İki gündür haber alınamıyordu! Evde ölü bulundu

Bilecik'te yakınları tarafından iki gündür kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

İki gündür haber alınamıyordu! Evde ölü bulundu

Alınan bilgilere göre; Cumhuriyet Mahallesi, Çakallı Sokak’ta ikamet eden Yusuf Ateş'ten (42) haber alamayan yakınları eve geldi. Eve giren 42 yaşındaki adamın yakınları Yusuf Ateş'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcının ve Bilecik Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri evde yaptığı incelemeler sonrası Yusuf Ateş cansız bedeni Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ateş'in ölüm nedeninin yapılan otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Beyce köyünde defnedilecek.

 

 

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