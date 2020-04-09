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09.04.2020 - 11:06 | | DHA

İki kadın yankesicilik yaparken yakalandı!

İstanbul Eminönü’nde 15 Mart tarihinde Ayla A. isimli kadının sırt çantasından cüzdanını çalan yabancı uyruklu iki kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İki kadın yankesicilik yaparken yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart tarihinde Fatih Hobyar Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerinde yabancı uyruklu iki kadını takibe aldı. Kadınların birbirlerin sırt çantalı vatandaşları göstermesi üzerine takibini sürdüren ekipler, Karaköy'de tramvaya binen iki kadını Sultanahmet'te tramvaydan indikleri sırada yakaladı.

Gözaltına alınan Bosna Hersek vatandaşları Elvisa O. (32) ve Elvira R.'nin (31), 15 Mart tarihinde Eminönü'nde bir iş yerinin önünde bekleyen Ayla A.'nın sırt çantasından cüzdanını çalan kişiler olduğu belirlendi.  Aynı suçtan bir kayıtları daha bulunan şüpheliler polis tarafından, "Açıktan hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de haklarında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 

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