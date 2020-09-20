İki kardeş salgın nedeniyle aynı düğünde evlendi

Trabzon'da görevli Uzman Çavuş Samet Demirtaş ile Mardin'de çalışan polis memuru kardeşi Abdulhamit Demirtaş, pandemi nedeniyle düğünlerini birlikte yapma kararı aldı. Samet ve Emine Demirtaş ile Abdulhamit ve Yeşim Demirtaş çiftlerinin nikahını ise Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer kıydı. Az sayıda davetlinin katıldığı düğün, nikah ve takı merasiminin ardından sona erdi.

Pandemi nedeniyle 2 ayrı düğün yerine tek düğün yapmanın daha uygun olacağını düşündüklerini belirten Samet Demirtaş, ''Kardeşim de Mardin’de polis olarak görev yapıyor. Düğünlerimiz farklı tarihlerde olacaktı. Pandemi dolayısıyla 2 ayrı düğün yapmak yerine tek düğün yapmaya karar verdik. Böyle abi kardeş çifte düğün de herkese nasıp olmaz. Abi kardeş hem nikah hem de düğünü bir arada yapmak bize nasip oldu” dedi.

Eşi Emine Demirtaş ise, ''Çok mutluyum. Böyle çiftte bir düğün bize nasip oldu. Pandeminin bizi etkileyeceğini düşünerek böyle bir karar aldık. Sakin bir düğün olduğu için biraz üzüldük ama sevgili dostlarımız da bizi yalnız bırakmayınca çok mutlu olduk ve çifte düğün heyecanı yaşadık” diye konuştu.

Kardeşlerin nikahını kıyan Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer de,''İki kardeşin aynı ayda nikah merasimini gerçekleştirmek çok karşılaştığımız bir durum değil. İki kardeş olan gençlerin nikahını kıydım. Rabbim haklarında hayırlısını versin, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum'' dedi.