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29.12.2020 - 18:04 | | İHA

İki kardeşten 13 gün arayla kahreden haber

Kastamonu’nun Çatalzeytin nüfusuna kayıtlı iki kardeş, 13 gün arayla koronavirüse yakalanarak hayatlarını kaybetti.

İki kardeşten 13 gün arayla kahreden haber

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Paşalı köyü Demiroğlu Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bursa’nın Gemlik ilçesinde ikamet eden 69 yaşındaki Emin Özdemir ile kardeşi Hikmet Özdemir, 13 gün arayla Covid-19 hastalığına yakalandı.

İlk olarak hastalığı Hikmet Özdemir yakalanarak Gemlik’te hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hikmet Özdemir hayatını kaybederken, 13 gün sonra kardeşi Emin Özmedir de aynı hastalıktan dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İki kardeş, 13 gün arayla Bursa’da Gemlik ilçesinde toprağa verildi.

Pazarda 'hazır mezar' tezgahıAntalya’nın Serik ilçesinde semt pazarına kamyonetiyle gelen hazır mezar firması temsilcisi, tezgah açtı. 650 lira fiyat etiketinin bulunduğu hazır mezarı satan firmanın satış sorumlusu Ali Serter, "Halkın ihtiyacını gidermek amacıyla pazar pazar, köy köy dolaşıyoruz. Pazar yerinde olması genelde ilginç bulunuyor" dedi.
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