İki kişiyi yaraladı, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Olay, geçen Perşembe günü 15.30 sıralarında Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Akpınar, elektrik dükkanı olan İsmail Ağmaza bilinmeyen bir nedenle husumet beslemeye başladı. Akpınar, olay günü husumetlisinin iş yerine giderek Ağmaz'ın gelmesini bekledi. Yakup Akpınar, kısa süre sonra iş yerinin önüne gelen Ağmaz'a, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak 3 el ateş etti.











Mermilerden ikisi Ağmaz'a, biri ise aynı yerde iş yeri bulunan Meral Akçaya isabet etti. Ağmaz ve Akçay yaralanırken, Yakup Akpınar ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KENDİNİ VURDU

Olayın ardından polis ekipleri, iki kişinin yaralanmasına neden olan firari Yakup Akpınar'ı yakalamak için fiziki ve teknik takip başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Akpınar'ın Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde olduğunu tespit edildi. Akpınar'ın, Adnan Menderes Caddesi üzerinde olduğunu saptayan polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Akpınar, cadde üzerinde polis ekiplerini görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Akpınar ve polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 500 metre koştuktan sonra cadde üzerinde duran Akpınar, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak kendine doğrulttu. Polisin ikna çabalarına rağmen göğsüne doğrulttuğu silahı ateşleyen Akpınar, kanlar içerisinde yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akpınar, ağır yaralı olarak Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.