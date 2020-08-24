Ä°ki nÃ¼fus kaydÄ± var! Birinde Ã¶lÃ¼ diÄŸerinde diri

Esenler'de yaÅŸayan, DiyarbakÄ±r doÄŸumlu 51 yaÅŸÄ±ndaki EÅŸref Demirhan, hayatÄ±nÄ±n nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kaydÄ± sÄ±rasÄ±ndaki bir yanlÄ±ÅŸlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden zehir olduÄŸunu sÃ¶yledi. Bu nedenle iki farklÄ± kimliÄŸe sahip olan Demirhan'Ä±n baÅŸÄ± resmi kurumlarla dertte. KimliÄŸinin birinde Ã¶lÃ¼, diÄŸerinde diri gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Polis Ã§evirdiÄŸinde sistemdeki kimliÄŸinde yoklama kaÃ§aÄŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor para cezasÄ± veriliyor, askerlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ anlatamÄ±yor, bir iÅŸe girmek istediÄŸinde askerlik belgesi veremiyor. Sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§inÂavukat ve dava masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ektiÄŸini belirten Demirhan, "DiÄŸer kardeÅŸlerim de aynÄ± maÄŸduriyeti yaÅŸÄ±yor. Biz toplam 6 kardeÅŸiz. En kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸimiz hariÃ§ hepimizin nÃ¼fusta 2 kaydÄ± var." dedi.

Demirhan'Ä±n elinde 1969 ve 1970 doÄŸumlu olduÄŸunu gÃ¶steren iki nÃ¼fÃ¼s kaÄŸÄ±dÄ± var. 1969'da kaydettirilen nÃ¼fus kaÄŸÄ±dÄ±na gÃ¶re askerlik yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zÃ¼kÃ¼rken, 1970 doÄŸumlu olduÄŸu ve ÅŸu an kullanmaya devam ettiÄŸi nÃ¼fus kaÄŸÄ±dÄ±na gÃ¶re ise yoklama kaÃ§aÄŸÄ±. Polisin yaptÄ±ÄŸÄ± kimlik kontrollerindeÂ yoklama kaÃ§aÄŸÄ± olmaktan bin 600 lira para ceza kesiliyor .Demirhan yaptÄ±ÄŸÄ± itirazlar sonrasÄ± 1969 kayÄ±tlÄ± nÃ¼fus kaydÄ±ndaÂ Ã¶lÃ¼ gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

SÃœREKLÄ° MAÄžDUR OLUYORUM"

SÃ¼rekli maÄŸdur olduÄŸunu sÃ¶yleyen Demirhan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BaÅŸÄ±mÄ±zdan geÃ§en olay ÅŸÃ¶yle; 1970 doÄŸumlu olarak hayatÄ±mÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, bir gÃ¼n jandarma uygulamasÄ±ndan geÃ§erken yoklama kaÃ§aÄŸÄ± olduÄŸum sÃ¶ylendi. Ondan sonra beni karakola,Â askerlik ÅŸubesine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler. Ondan 15 veya 20 gÃ¼n sonra da Sivasâ€™a askere gÃ¶nderdiler. Usta birliÄŸini de Babaeski Ordueviâ€™nde askerliÄŸimi yaptÄ±ktan sonra Ä°zmirâ€™e geldim Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum. O dÃ¶nemlerde bir ara kimliÄŸimi kaybettim. NÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kimlik Ã§Ä±karmaya gidince bana dediler ki, â€˜Ekranda iki tane kimliÄŸin gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Hangisini istersin?â€™ Ben de â€˜NasÄ±l yani?â€™ dedim. Dediler ki â€˜Biri 69 doÄŸumlu birinde ise 70 doÄŸumlusunâ€™ Ben de 69 doÄŸumlu olarak zaten askerlik yaptÄ±m, dedim. Bana 1970 doÄŸumlu olduÄŸum kimliÄŸi verdiler. Bu kimlikle yaÅŸamÄ±mÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bir gÃ¼n yine polis uygulamasÄ±nda Genel Bilgi TaramasÄ±nda (GBT) yoklama kaÃ§aÄŸÄ± olduÄŸum ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Askerlik ÅŸubesine gidip durumu anlattÄ±m. Onlar da, â€˜Siz askerlik yapmamÄ±ÅŸsÄ±nÄ±zâ€™ dediler. Ã–yle gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylediler. Ben de, â€˜KomutanÄ±m, ben 1969 doÄŸumlu olarak acemi birliÄŸimi Sivas, usta birliÄŸimi de Babaeskiâ€™de yaptÄ±mâ€™ dedim. O dÃ¶nem ki komutanlarÄ±mÄ±zÄ±n isimlerini dahi sÃ¶yledim. Nedense inandÄ±ramadÄ±m. Sonra tekrar Esenler Askerlik Åžubesiâ€™ne gittim. Oradaki komutanÄ±m, â€˜Seni DiyarbakÄ±r Liceâ€™ye gÃ¶ndermemiz lazÄ±mâ€™ dedi. DiyarbakÄ±râ€™daki komutana kadar aradÄ±. Komutan dedi ki â€˜Liceâ€™ye gelip mahkeme aÃ§acak.â€™ Avukata soruyorum o da, â€˜Bu mahkeme bayaÄŸÄ± bir sÃ¼rerâ€™ diyor. BayaÄŸÄ± bir para istiyor. GÃ¼cÃ¼m yok param da yok. Ben sÃ¼rekli maÄŸdur oluyorum. Herhangi bir iÅŸe giremiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ askerlik durum belgesi veremiyorum. Ã‡ok maÄŸdur bir ÅŸekilde hayatÄ±mÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorum." dedi.

"BÄ°N 600 LÄ°RA PARA CEZASI YAZILIYOR"

Demirhan, her uygulamadan geÃ§tikten sonra kendisine bin 600 lira para cezasÄ± yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ceza tutanaklarÄ±nÄ±n 40â€™Ä± geÃ§tiÄŸini belirterek, "Her uygulamada geÃ§tikten sonra bir tane tutanak tutuluyor. Daha sonra Vergi Dairesiâ€™nde, E-Devletâ€™ten gÃ¶rÃ¼yorum bin 600 lira para cezasÄ± yazÄ±lÄ±yor. Åžu an bundan en az 40-50 tane vardÄ±r. AynÄ± ÅŸekilde kardeÅŸim Åžirin Demirhan, diÄŸer kardeÅŸlerim de aynÄ± maÄŸduriyeti yaÅŸÄ±yor. Biz toplam 6 kardeÅŸiz. En kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸimiz hariÃ§ hepimizin nÃ¼fusta 2 kaydÄ± var." dedi.

"KÄ°MLÄ°K KAYDIM Ã–LÃœ OLARAK GÃ–ZÃœKÃœYOR"

Askerlik yaptÄ±ÄŸÄ± kimliÄŸinin sistemde Ã¶lÃ¼ olarak gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Demirhan, "Daha sonra babam bunu dÃ¼zeltmek iÃ§in gitti. MuhtarlÄ±k ve nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne de baktÄ±. Oradaki kayÄ±tlarda da askerlik yapmayan kardeÅŸlerim ve ben Ã¶lÃ¼ olarak gÃ¶zÃ¼kÃ¼yoruz. Bizi Ã¶lÃ¼ yapmÄ±ÅŸlar. Askerlik yapmayan ben ve kardeÅŸlerim, askerlik kaydÄ± olmayan kimliklerle yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Ben 1969 doÄŸumlu olarak askerlik yaptÄ±m ve ÅŸimdi o kimlik kaydÄ±m Ã¶lÃ¼ olarak gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. 1970 doÄŸumlu kimliÄŸim ile yaÅŸamÄ±mÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorum ve bu kimliÄŸe gÃ¶re askerlik kaÃ§aÄŸÄ±yÄ±m, 1969 doÄŸumlu kimliÄŸim ile askerlik yaptÄ±m onda ise Ã¶lÃ¼ gÃ¶zÃ¼kÃ¼yorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Ä°NSANLARA REZÄ°L OLUYORUM"

Demirhan, "SÃ¼rekli bir ÅŸehirden bir ÅŸehre giderken Ã§evirmede beni alÄ±yorlar, yoklama kaÃ§aÄŸÄ± olarak Ã§Ä±kÄ±yorum. EÅŸimle kaldÄ±ÄŸÄ±m otelde de alÄ±yor yine oradaki insanlara rezil oluyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼, utanÄ±yorum. 51 yaÅŸÄ±na gelmiÅŸ bir insan nasÄ±l askerlik yapmamÄ±ÅŸ olabilir?" dedi.

"EMEKLÄ° OLMAK Ä°STÄ°YORUM"

Yoklama kaÃ§aÄŸÄ± olarak gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in emekli olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten Demirhan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ben ÅŸu anda iÅŸ ile alakalÄ± birÃ§ok firmaya baÅŸvuruda bulundum. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™ne de 8 aydan beri baÅŸvuru yapÄ±yordum. En son temizlik iÅŸÃ§iliÄŸi iÃ§in mÃ¼lakata girdim. Benden askerlik durum belgesi istediler. Durum belgesine kendilerine sunamadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in iÅŸe de giremiyorum. Benim ÅŸu an emekliliÄŸime kalmÄ±ÅŸ 4-5 sene ve ben bu zamanÄ± doldurup emekli olmak istiyorum. Ona da bir engel. Herhangi bir kurumsal firma da Ã§alÄ±ÅŸamÄ±yorum. Her girdiÄŸim kurumsal firmada askerlik durum belgesi isteniyor. Ben bu askerlik durum belgesini hiÃ§bir yere sunamÄ±yorum. Hep sÄ±radan iÅŸlerle hayatÄ±mÄ± geÃ§indirebiliyorum. Normal bildiÄŸim, uzmanÄ± olduÄŸum alanlarÄ±n hiÃ§birinde iÅŸe giremiyorum. Askerlik durum belgesini sunamadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in bu ÅŸekilde maÄŸdur bir halde hayatÄ±mÄ± yaÅŸÄ±yorum."

"Ã‡EVÄ°RME GÃ–RÃœNCE Ä°NANIN RENGÄ°M ATIYOR, TÄ°TRÄ°YORUM"

Demirhan, artÄ±k polis gÃ¶rÃ¼nce renginin attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve titrediÄŸini sÃ¶yleyerek "Ã‡evirme gÃ¶rÃ¼nce inanÄ±n rengim atÄ±yor, titriyorum. Ä°ÅŸim var veya bir yere yetiÅŸmem gerekiyor. Ã‡evirme gÃ¶rÃ¼nce â€˜Aha ÅŸimdi ayvayÄ± yedimâ€™ misali orada yarÄ±m saat, 1 saat bekletiyorlar. Tabii onlarÄ±n da gÃ¶revi. GBTâ€™de Ã§Ä±kÄ±nca bÄ±rakamÄ±yorlar seni. Tutanak tutuluyor. Bir nÃ¼shasÄ± kendilerinde, bir nÃ¼shasÄ± da ben de kalmak Ã¼zere verip gÃ¶nderiyorlar. SonuÃ§ta bir iÅŸe gidiyorsam yetiÅŸemiyorum. Orada bir Ã§evrem varsa utanÄ±yorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"LÃœTFEN, BÄ°ZÄ° MAÄžDUR ETMESÄ°NLER"

Yetkililere seslenen Demirhan, "Askerlik durum belgesi Ã§Ä±kartamÄ±yorum. AskerliÄŸimi yapmadÄ±ÄŸÄ±m gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Ben bu ÅŸekilde maÄŸdurum. 51 yaÅŸÄ±na gelmiÅŸim hala bu sistem ile uÄŸraÅŸÄ±yorum. Kolay kolay dÃ¼zelecek bir sistem de deÄŸil. UÄŸraÅŸmam gereken bir sistem. LÃ¼tfen, bizi maÄŸdur etmesinler. Bizi bu konu ile ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±dan kurtarsÄ±nlar." dedi.