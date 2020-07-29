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29.07.2020 - 01:40 | | AA

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Filistin uyruklu 5 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Cuma Y. idaresindeki 33 ZH 052 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Kayseri kara yolu Kürtül mevkisinde karşı yönden gelen İbrahim E. idaresindeki 38 ADM 890 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Cuma Y. (44) ile kızı Selin Y. (11) ve diğer otomobilde bulunan Filistinli Natali A. (13) Nahawand A. (25) ve Ayda Yousıf A. (42) yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayda Yousıf ve Selin Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta feci kazaKahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Filistin uyruklu 5 kişi yaralandı.
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