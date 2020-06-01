İki saatte mucize

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, koronavirüs salgını nedeniyle solunum cihazlarının gündeme geldiği bu dönemde nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunun anlaşıldığına işaret ederek, “Sigarayı bırakınca ne olur?’ diyenlere şu mesajı net şekilde verelim; Sigarayı bıraktıktan iki saat sonra bile vücudumuzda olumlu değişiklikler başlıyor” dedi. Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Türkiye’nin tütünle mücadele çalışmalarını değerlendiren Öztürk, pandemi sürecinin tütün ve tütün ürünleri kullanımıyla ilgili vatandaşların, ülkeyi yönetenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının tekrar düşünmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğuna, sağlığın yanı sıra ekonomik, psikolojik ve sosyolojik olarak da dünyayı fazlaca etkilendiğine işaret etti.

Akciğer temizliği

Öztürk, virüsün hedef organının akciğerler olduğunu hatırlatarak, bu süreçte akciğerlerin nasıl temiz tutulacağının gündeme geldiğini dile getirdi. “Akciğerlerin temizlenmesinin tek yolu kirli havadan ve ona zarar veren maddelerden korunmak” diyen Öztürk, tütün ve tütün ürünlerinin akciğerlere direkt hasar veren, oradaki sistemi bozan, kalıcı hasarlar oluşturabilen, kronik obstrüktif akciğer hastalığı denilen KOAH’tan çeşitli kanser türlerine kadar varabilen problemlere yol açtığına dikkati çekti.

‘O nefes sana lazım olacak’

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs 1987’de farkındalık oluşturmak adına Dünya Tütünsüz Günü’nün ilan edildiğini anımsattı. Bağımlılıklarla 100 yıldır mücadele eden bir kuruluş olarak sigaranın her zaman gündemlerinde olduğunu anlatan Öztürk, çeşitli kampanyalar ve “Sigarayı bırak hayatı bırakma” sloganıyla insanları uyarmaya çalıştıklarını ifade etti. Salgın döneminde ise “Sigarayı bırakmanın tam zamanı” sloganıyla ilerlediklerini aktaran Öztürk, “Şimdi de diyoruz ki, ‘O nefes sana lazım olacak’. Solunum cihazlarının gündemimize girdiği bu dönemde nefesimizin ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Lütfen nefesimizi kuvvetli kılalım. Akciğerlerimizi temiz tutalım” dedi.

Riskli grup

Prof. Dr. Mücahit Öztürk, sigara ve tütün ürünlerinin Kovid-19 ile bağlantısına ilişkin şu bilgileri verdi:

Tütün ve tütün ürünleri akciğerlerdeki mikrop ve virüs yerleşmesini

engelleyen sistemi bozuyor.

Nefes aldığımız akciğerlerdeki borucuklarda silya denen tüycükler var.

O tüycükler birtakım mikropların oraya yerleşmesini engelliyor.

Tütün ve tütün ürünleri de tüycüklerin hareketlerini bozuyor.

Yapının bozulduğu bir yere virüsün yerleşme ihtimali çok daha fazla artıyor.

Bilim insanları diyor ki, ‘Riskli bir grup var Kovid-19 sürecinde.’ Kimdir bu riskli grup? Akciğer hastalığı olanlar. Hangi akciğer hastalığı olanlar? Kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz, bronşlarla hava yollarıyla alakalı, yüksek ihtimalle sigaraya bağlı bir hastalık. Bu hastalık olduğu zaman virüsün oraya yerleşmesi ve akciğeri tahrip etme riski çok yüksek. Direkt etkiden ziyade sigara kullananların akciğerlerindeki hasar bizim için çok önemli oluyor. Lütfen

hasar vermeye devam etmeyelim. Hasarı engelleyelim.

Duman altı tehlikesi

Prof. Dr. Öztürk, salgın döneminde tütünü bırakmak isteyenlerin YEDAM’ın 444 79 75 numaralı hattında yoğunluk oluşturduğuna dikkati çekerken, sadece sigara içenlerin değil, dumanından etkilenen kişilerin de risk altında olduğunu belirtti: “Dünyada yılda 8 milyon insan tütüne bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor. Bunların yaklaşık 1.2 milyonu da pasif içici olarak, evinde ya da çevresinde tütün kullananlar olduğu için böyle bir durumla karşılaşıyor. O nedenle, ebeveyn bilinçliliği ve çocuklarına rol model olmaları çok önemli. Toplum olarak bir duruş sergilememiz gerekiyor. Geniş bir yelpazede toplumsal bilince ihtiyaç var.”