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26.01.2021 - 12:34 | | DHA

İki şehirde fuhuş operasyonu! 2'si kadın, 8 kişi yakalandı

Bilecik ve İstanbul'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 8 zanlı tutuklandı.

İki şehirde fuhuş operasyonu! 2'si kadın, 8 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bilecik ve İstanbul'da bazı adreslere düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi yakaladı.

 Bu adreslerde yapılan aramalarda 19 telefon, kurusıkı tabanca, dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası, uyuşturucu içmeye yarayan alet, 28 bin lira ile farklı ülkelere ait paralar ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikisi kadın 8 zanlı, "fuhuş, fuhşa teşvik veya yer temin etme" suçundan tutuklandı.

 

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