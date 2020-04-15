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15.04.2020 - 11:35 | | DHA

Irmak kenarında yakalanınca cezayı yediler

Bartın’da, corona virüs tedbirleri kapsamında girilmesi yasaklanan piknik alanında güneşlenen 2 kişiye, 3 bin 150’şer TL idari para cezası kesildi.

Irmak kenarında yakalanınca cezayı yediler

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin corona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde aldığı kararla mesire alanları, park bahçeler ile özel işletmelere ait piknik, mesire ve mangal alanları geçici süreyle kapatıldı.

Orduyeri Mahallesi’ndeki Çağlayan Mesire Alanı'nda ırmak kenarında güneşlenen genç kız ile erkek arkadaşı, bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince uyarıldı.

Ekipler, 2 kişinin yanına gelerek, piknik alanına girişin yasak olduğunu belirtti. Uyarıları dinleyen 2 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı gereğince 3 bin 150’şer TL ceza kesildi.

Hatay'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiHatay'da saat 10.40'TA 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Hatay ve Adana'da hissedildi. Öte yandan saat 11.18'de de 4.4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği açıklandı.
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