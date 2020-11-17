İki TIR'ın arasında sıkışan otomobil hurdaya döndü!

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale yolunun çevreyolu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AFA 327 plakalı Tata marka otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Ali K.’nın kullandığı 01 AAB 730 plakalı Mercedes marka TIR'a arkadan çarptı. Mahmut K.’nın kullandığı vinç taşıyan TIR da otomobile arkadan çarptı.
İki TIR'ın arasında sıkışan otomobil demir yığınına döndü. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 1 ölü, 3 yaralı
Sokak köpeğini öldüren kişi doktor çıktıUşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y.’nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.