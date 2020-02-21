İkinci cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir, ne anlama geliyor?

İlk Cemre'nin 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşmesinin ardından ikinci cemre ne zaman düşeek sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmmaya devam ediyor. Cemre'nin ilki havaya sonra suya en son ise toprağa düşecek. Cemrelerin düşmeye başlaması halk arasında baharın gelişi havaların ısınmaya başlaması olarak anlamlandırılıyor. Cemrelerin düşmesinin ardından Kainat yeniden canlanacak. Doğada yaşam mücadelesi veren birçok canlı tüm renklerini yeniden sunacak. Bolluk ve bereketin simgesi toprakta açan çicek ve tohumlar filizlenmeye doğa yeniden güzelleşmeye başlayacak. İşte 2020 Cemre düşme tarihleri ve hakkında merak edilenler...

2020 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Cemrenin ilki 19-20 Şubat tarihleri arasında havaya düştü. İkinci Cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Cemrenin sonuncusu ise 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek

CEMRE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.