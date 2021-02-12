İkinci doz aşılama başladı

Kovid-19’a karşı başlatılan kitlesel aşılamada ilk doz aşıları yapılan liderler ve sağlık çalışanları için 2. doz; 70 yaş üstü vatandaşlar için ise ilk doz aşıların uygulanmasına başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün ikinci doz aşılarını oldu. İkinci doz uygulamasıyla birlikte gözler, aşılananlarda virüse karşı oluşması beklenen antikora çevrildi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, aşı ile ilgili tereddütlerin ortadan kaldırılması, aşı karşıtı söylemlere yanıt verilmesi ve vatandaşın aşıya güveninin sağlanması açısından antikor oluşumunun takip edilmesini talep etti. Eryazğan, “Sağlık çalışanlarının bir hafta 10 gün sonra antikor oluşumunun kontrol edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Koronavirüse karşı ilk doz aşıyı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri önceki gün ikinci doz aşılarını yaptırdı. Dün de ilk doz aşıları 14 Ocak’ta vurulan sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılamalarına geçildi. Sağlık çalışanlarının ardından 28 günlük süreyi dolduran huzurevi, engelli bakım evi sakinleri ve çalışanlarıyla birlikte 90 yaş üstü vatandaşların 2. doz aşılarını olması bekleniyor.

70-74 yaşa başladı

Öte yandan dün itibarıyla 70-74 yaş grubu için ilk doz aşılama da başladı. Bugün ise 65-69 yaş arasındaki vatandaşların ilk doz aşıları vurulmaya başlanacak. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, başta bakanlar olmak üzere, devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet etmişti. Bu kapsamda haftasonundan itibaren bakanların yanı sıra, vali, il emniyet müdürü, kaymakam ve belediye başkanlarının kendi bölgelerindeki sağlık tesislerinde aşılarını yaptırarak vatandaşlara önderlik etmesi bekleniyor.

Antikor kontrolü

İkinci doz aşıların yapılmaya başlamasının ardından gözler, aşının etkinliğini de ortaya koyacak antikor oluşumuna çevrildi. Milliyet’e konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, aşı ile ilgili tereddütlerin ortadan kaldırılması açısından antikor oluşumunun takip edilmesini istedi. Eryazğan, “Bir kontrolün sağlanması, aşı ile ilgili tereddütlerin ortadan kaldırılması, aşı karşıtlarının söylemlerinin ortadan kaldırılması ve vatandaşa bir güven sağlaması açısından ikinci doz aşılarını yaptıran sağlık çalışanlarının bir hafta 10 gün sonra antikor oluşumunun kontrol edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Yüzde 1 olumsuz ihtimal

Eryazğan, “Yüzde 1 oranında bazı insanlarda, kişinin immün sistemine bağlı olarak antikor oluşmayacağı öngörülmekte. Daha önceki bazı aşılarda, son 30-40 yıllık aşı çalışmalarında bunu görmüştük.

Bu kişilerin immün yapısında bazı bozukluklar, bazı sıkıntılar olabilmekte. Antikor çalışması antikor oluşmayan kişilerin tespiti, bunların ayrıca korunması açısından da önem arz etmekte” diye konuştu.

Erdoğan, Bahçeli ve Akşener’e ikinci doz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli de dün Kovid-19 aşılarının ikinci dozunu yaptırdı. Erdoğan, Telegram’dan yaptığı paylaşımda, “İkinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Virüse karşı mücadelede aşı konusunda Erdoğan ve Koca’dan gelen vatandaşa örnek olma çağrısına ilk uyan isimlerden biri olan Bahçeli de ilk dozda olduğu gibi ikinci doz aşısını da yine genel merkezdeki makamında yaptırdı. Bahçeli, Twitter hesabından ikinci dozu yaptırdığı anlarda çekilen fotoğrafını, “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle Kovid-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum” notuyla paylaştı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de ikinci doz aşısını dün yaptırırken, “vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim” diyen 72 yaşındaki CHP lideri ise, dün itibariyle arzu ettiği anda ilk dozuyu alabilecek.