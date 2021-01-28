İkinci doz için ayrılan aşılar devreye girdi

Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği inaktif CoranaVac aşısının 3 milyon dozluk ilk sevkiyatı 30 Aralık 2020’de yapılmış, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) onayının ardından aşılar, 15 Ocak 2021’de sağlık çalışanlarından başlanarak uygulamaya geçmişti.



Türkiye’de CoronaVac aşısını vurulanların sayısı 1 milyon 522 bin 523’ü geçti. Bakanlık, ikinci parti aşının gelmesiyle birlikte ilk partiden ikinci doz için ayrılacağı konuşulan, kontrolü yapılan 1,5 milyon doz aşıyı, aşılamada yeni bireyler için devreye soktu.



