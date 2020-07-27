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27.07.2020 - 11:06 | | İHA

İkizleri gölet ayırdı

 Bursa'nın Keles ilçesinde serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri boğuldu diğeri vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Ortaokul öğrencisi Hüseyin (11) ve Ali (11) Yavuz isimli ikiz kardeşler, öğretmenleri ile birlikte Kocayayla'ya pikniğe gittiler. Arkadaşları S.Ü.(11), M.Y.(10) ve öğretmenleri olan M.A.(38) ile birlikte piknik alanından ayrılan ikizler, 500 metre mesafede bulunan Devlet Su İşlerine ait sulama barajına serinlemek için girdi.

Hüseyin Yavuz, yüzerken birden suya batıp kayboldu. Kardeşini kurtarmak isteyen Ali Yavuz boğulma tehlikesi geçirince arkadaşları tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma, itfaiye, 112 ekipleri, AFAD, Deniz polisi, NAK İtfaiye personeli, Keles İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Olay Yeri İnceleme Timi'nden oluşan 45 kişilik ekip küçük çocuğu gölette aradı.

Hüseyin Yavuz'un cansız bedeni saat 21:00 sıralarında bulunup sudan çıkarıldı. Küçük çocuğun fenalık geçiren yakınları jandarma ekipleri tarafından sakinleştirildi. Yavuz'un cesedi Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma kriminal ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Ortaokul birinci sınıf öğrencisi Hüseyin Yavuz'un bugün Keles Sorgun köyünde toprağa verileceği öğrenildi

Serinlemek için gölete giren ikizlerden biri boğuldu, diğeri son anda kurtuldu!Bursa'nın Keles ilçesinde serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri boğuldu diğeri vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.
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