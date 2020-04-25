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25.04.2020 - 01:01 |

İkmal Ne Demek? TDK'ya Göre İkmal Etmek Nedir, Ne Anlama Gelir?

İkmal, dilimizde yaygın bir şekilde ve farklı anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Türk Silahlı Kuvvetleri ile alakalı bazı konularda da kullanılan bu kelimenin anlamı da oldukça merak edilmektedir. Peki, İkmal ne demek? TDK’ya göre ikmal nedir? İşte ikmal hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevapları.

İkmal Ne Demek? TDK'ya Göre İkmal Etmek Nedir, Ne Anlama Gelir?

İkmal, Arapça dil kökeninden dilimize geçmiş bir sözcüktür. Bu kapsamda günlük hayatta ve bazı edebi eserler de sık sık kullanılmaktadır.

İkmal Nedir?

İkmal sözcüğünün kelime manası “bir şeyi tamamlamak, bütünlemek” anlamlarına gelmektedir. Günümüzde bütünleme olarak adlandırılan sınavların, eski adı da ikmaldir. Denize açılan bir geminin ya da ordunun tüm ihtiyaçlarına da kısaca ikmal denilmektedir.

TDK’ya Göre İkmal Nedir?

Türk Dil Kurumu, ikmal sözcüğünü farklı anlamlarına göre sınıflandırmış ve 4 farklı madde halinde vermiştir. Bu kapsamda sözcükte ikmal ile ilgili bulunan tüm açıklamalar aşağıda listelenmiştir.

Eksik bir şeyi daha iyi bir hale getirme, tamamlama.

Bir işi bitirme.

Askerlikte verilen geri hizmet görevi.

Edebiyatta bir dizeyi, farklı bir dize ile anlam bakımından tamamlama.

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