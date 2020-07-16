İkna edilen 2 PKK'lı ailelerine teslim edildi

Mersin'de, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü başarılı çalışma sonuç verdi. 8 yıldır Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK saflarında yer alan 30 yaşındaki S.Y.'nin teslim olması sağlandı. Terör örgütü mensubu 13 Temmuz günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne davet edilen ailesiyle buluşturuldu. Buluşma sırasında örgüt mensubu S.Y., uzun süre annesine sarılırken baba ise yaptığı konuşmada, "Benim dedelerimden 9 kişi Kurtuluş Savaşı’na gitti. Bir tek dedem geri döndü. O da şarapnel nedeniyle yaralanmış. O dönemden 10 şehidimiz var. Önce Allah’ın sonra şehitlerimiz sayesinde şimdi burada" dedi.

Bu arada S.Y.'nin, Terörle Mücadele Müdürlüğü’ndeki sorgununun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Buluşmayla ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerimizin kandırılmalarının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmaları konusunda ikna çalışmalarının yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarında kalan örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla aile ve birey görüşmeleri yapılmaktadır. Yapılan bu görüşmeler neticesinde terör örgütü safında yer alan S.Y. isimli terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı. Şahıs, 13 Temmuz günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüze davet edilen ailesi ile buluşturuldu."

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 15'İNCİ KAVUŞMA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Sever Fidan, 2009 yılında kaçırılan oğlu Tayfur Fidan için 9 Temmuz günü, Diyarbakır’a gelerek HDP İl binasının önüne gelerek oturma eylemine kavuştu. Sever Fidan'ın evlat nöbeti sürerken, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonuç verdi, 11 yıldır PKK'nın elinde olan oğlu Tayfur, terör örgütünden kaçtı. Mardin'in Nusaybin 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı Karakolu'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim olan Tayfur Fidan, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Fidan, bugün annesi Sever Fidan ile buluştu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, anne, oğluna sarılarak, hasret giderdi.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 15 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Sever Fidan'ın oğlu Tayfur’un da teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 15’e çıktı.

Bu arada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 138 ailenin, Diyarbakır HDP il başkanlığı binası önündeki oturma eylemi, 318'inci gününde de devam etti.