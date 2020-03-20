İkna yöntemiyle teslim olan PKK'lı çift, aileleriyle buluşturuldu

l Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ailelerin de desteğiyle PKK'lı teröristlerin teslim olması için yürütülen ikna çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 2001 yılında örgüte katılan A.İ. adlı erkek ile 2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katılan resmi nikahlı olmayan eşi Ş.T., PKK'dan kaçıp 14 Mart günü Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Silahsız olarak teslim olan A.İ. ve Ş.T., jandarmadaki sorguları sürerken, aileleriyle bir araya getirildi. Buluşmada duygulu anlar yaşanırken, aileler evlatlarıyla hasret giderdi.